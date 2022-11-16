Yalova’nın coğrafi işaretli meyvesi kivi, bu yıl yurt dışı pazarından da talep görmeye başlarken, ürün başta İspanya ve Rusya’ya ihraç ediliyor.

Yalova’nın coğrafi işaretli meyvesi kivi, bu yıl yurt dışı pazarından da talep görmeye başlarken, ürün başta İspanya ve Rusya’ya ihraç ediliyor.

Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından 1998 yılında gerçekleştirilen adaptasyon çalışmaları sonrasında Türkiye’de ilk kez Yalova’da üretimine başlanan kiviye, yurt dışından da talep gelmeye başladı. Kentte kivi hasadı devam ederken, bu yıl yaklaşık 30 bin tonluk rekolte bekleniyor.

Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, ilçelerinin kivi üretiminin merkezi olduğunu ifade etti. 2000’li yıllardan itibaren Altınova’da kivi üretildiğini söyleyen Oral, “Bu sene rekoltemiz biraz düşük ama yine de iyi durum. Burası; bahçelerimiz, soğuk hava depolarımızla kivi konusunda hem üretim açısından hem de depolama açısından bir üs. Dolayısıyla kivinin merkezi Yalova Altınova bölgesi. Şu anda da hasat devam ediyor. Bu hasattan elde ettiğimiz kiviler, soğuk hava depolarında haziran ayına kadar durabiliyor. Dayanıklı olması yönünden de kivimiz, bölgemiz açısından güzel ve kıymetli bir meyve. Bu sene üreticinin tüccarla sıkıntıları var” diye konuştu.

Yalova’dan İspanya ve Rusya’ya kivi ihracatı

Başkan Oral, kivilerin yurt dışına ihraç edildiğini belirtti. İhracatın önümüzdeki senelerde artmasının beklendiğini kaydeden Oral, “İhracatta da kivimiz şu anda İspanya ve Rusya başta olmak yurt dışına gönderiliyor. Tabii ihracatın artmasıyla kivinin de değerinin artacağını düşünüyoruz. İnşallah o yönde de çalışmalar sürüyor” ifadelerini kullandı.

Fiyat düşünce üretici kivinin yüzde 70’ini satmadı

Kivi Üreticisi Ali Sarıhan ise, bu yıl soğuk hava deposu maliyetlerinin artması ve kabzımalların düşük fiyat vermesinin etkisiyle ürün fiyatının geçen yılla göre düştüğünü anlattı. Geçtiğimiz yılki fiyatın yarısının da altında meyve satıldığına dikkati çeken Sarıhan, “Şu anda meyvenin kilosu 5,5 liradan 8,5 liraya kadar bölgede satılıyor. Geçen sene 7 liradan 14-15 liraya kadar satış olmuştu. Bu yıl kivinin yüzde 70’i satılmadı” diye konuştu.

Sarıhan, mevsim koşulları nedeniyle bu yıl kivi hasadına yaklaşık bir ay geç başlandığını sözlerine ekledi.

Altınova’da yaklaşık 9 yıldır kivi üretimi yapan Mümin Arıcı da fiyatların geçtiğimiz yıla göre düştüğünü belirtirken, bazı üreticilerin de yurt dışına 2-3 bin ton civarında kivi gönderdiğini kaydetti.