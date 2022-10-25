Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından, Safran Köyü Yatılı Erkek Kuran Kursu öğrencileri ve çalışanlarına eğitim verildi.

Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından, Safran Köyü Yatılı Erkek Kuran Kursu öğrencileri ve çalışanlarına eğitim verildi.

Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, tarafından düzenlenen eğitimde itfaiye personel eğitmeni Mustafa Öztoprak, katılımcılara KKT (Kuru Kimyevi Tozlu Tüp) kullanımı hakkında bilgiler verdi. Ayrıca eğitimde yangın önleme, ilk müdahale, yangın çeşitleri ve çeşitlerine göre nasıl davranılması gerektiğine yönelik eğitim verildi.