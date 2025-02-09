Yalova İl Özel İdaresi, kentin yüksek kesimlerinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler köy yollarında kar küreme ve tuzlama işlemlerini gerçekleştiriyor.

3 farklı bölgede 40 personel ve 12 iş makinesi ile 24 saat esasına dayalı olarak görev yapan ekipler, vatandaşların güvenli bir şekilde ulaşımını sağlamak için özveriyle çalışıyor. Kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde öncelikli olarak ana arterler ve ulaşım noktaları üzerinde yoğunlaşan çalışmalar, olumsuz hava şartlarının etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla devam ediyor.