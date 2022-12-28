Yalova İl Özel İdaresi tarafından satın alınan 5 yeni araç düzenlenen törenle hizmete alındı.

Yalova İl Özel İdaresi tarafından satın alınan 5 yeni araç düzenlenen törenle hizmete alındı.

İl Özel İdaresi’nin ek hizmet binasında bulunan garajda düzenlenen törende 3 kamyon, 1 kazı yükleyici ve 1 de yükleyici hizmete alındı. Törende hizmete giren araçların kurdelesini Vali Muammer Erol, AK Parti Yalova milletvekilleri Meliha Akyol, Ahmet Büyükgümüş, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel ve kurum müdürleri birlikte kesti.

Ardından protokol üyeleri, araç anahtarlarını kurumda görevli personele takdim etti.

Yalova İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ümit Yılmaz, yeni araçların hayırlı olmasını dileyerek şunları kaydetti:

“İdaremize 5 tane yeni iş makinesi kazandırdık. Toplam yatırım maliyeti yaklaşık 13 milyon lira. 3 kamyon, 1 kazıcı yükleyici, 1 de yükleyici olmak üzere 5 tane aracın bugün itibariyle teslim aldık. Tedarik ettiğimiz 3 tane kamyonumuz özellikle karla mücadele destek olacak, gücümüze güç katacak şekilde. 2 tanesi hem tuzlama hem kar küreme mekanizmasıyla donatılmış bir şekilde. Bunun dışında meclisimizce de bir karar alınmıştı. Rotmix, tam donanımlı asfalt yama robotu, çift kabin kamyonet, 15+1 ve 8+1 yolcu kapasiteli minibüs olmak üzere 5 tane daha araç alımı gündemdeydi. Bununla ilgi önümüzdeki aylarda alım süreci tamamlandığında 2023 yılı sonundaki toplam 10 tane aracı teslim almış olacağız. bu nların yatırım maliyeti yaklaşık 21 milyon lira civarında. Köylerimize daha etkin, daha hızlı hizmetlerimizi yürütmek noktasında ilimize, idaremize hayırlı olmasını diliyorum.”