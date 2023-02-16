Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün bölgeyle ilgili yaptığı çalışmalarla hakkında bilgi verildi.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün bölgeyle ilgili yaptığı çalışmalarla hakkında bilgi verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilk gün “Deprem Bölgesinde Bir Kardeşim Var” kampanyası başlatıldı. Öğretmen, öğrenci, veli ve gönüllülerin el ele verdiği kampanya çerçevesinde ilk etapta yiyecek ve giyecek malzemeleri olmak üzere ilaç, hijyenik ürünler ve diğer birçok ihtiyaç malzemesi bölgeye gönderildi.

Ayrıca üçü iş makinesi olmak üzere toplam 18 adet araç yardım malzemeleriyle birlikte deprem bölgesine ulaştı. Depremin meydana geldiği ilk gün Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yardım kampanyasının yanı sıra gönüllü ekiplerin koordinasyon süreci de başladı. İlk olarak Milli eğitim Müdürlüğü bünyesindeki Arama Kurtarma Biriminden on kişilik ekip çalışmalara destek vermek amacıyla afet bölgesine gitti. Arama kurtarma çalışmalarında yer aldıkları süre içerisinde birçok vatandaşımızın kurtarılmasını da sağlayan AKUB ekibinin ardından 50 gönüllü öğretmen arama kurtarma, 10 psikolojik danışman ve rehber öğretmen psikolojik ilk yardım ve psikososyal destek çalışmalarına katılmak üzere Hatay’a gitti.

Liseleri tüm imkânlarını seferber etti

Şaban Temüge Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, afet bölgesine gönderilmek üzere ilk haftadan itibaren ekmek üretimi gerçekleştirdi. Günlük 10 bin adet olarak üretilen ekmek sayısı, sonraki günlerde 20 bin adete çıkarılarak daha çok insanımıza ulaştırılır oldu.

Ayrıca temel ihtiyaçların yanında mevsim şartları da göz önünde bulundurularak Şehit Sercan Yazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Çiftlikköy Mesleki Eğitim Merkezi tarafından iki farklı türde yapılan sobalar, çadır kentlere yerleşen vatandaşlarımıza gönderildi. Bu kurumlarda soba üretimi halen devam ediyor.

Uyku tulumu yapımına başladı

Çadır kentlerdeki vatandaşlarımız için ilimizdeki tüm halk eğitimi merkezleri de seferber oldu. Vatandaşlar için zorlayıcı olan ve gece daha çok hissedilen soğuk havanın etkisini azaltmak amacıyla halk eğitimi merkezlerimizdeki kursiyerler tarafından uyku tulumu imalatına başlandı. İhtiyaca göre imalat sürecinin devam edeceği belirtildi.

İlk günden itibaren kurum bünyesindeki çalışmaların koordinasyonunu etkin biçimde sağlayan Yalova İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına bölgede sürdürülen çalışmaların da koordinasyonu için Hatay’da bulunuyor.

Psikolojik destek merkezleri kuruldu

Yaşanan 7.7 ve 7.6’lık depremlerin ardından bölgede yaşayan vatandaşlarımıza psikolojik destek de vermek amacıyla “Psikolojik Destek Merkezleri” kuruldu. Psikolojik danışman ve rehber öğretmenlerin görev aldığı merkezlerde öncelikle çocuklara yaşadıkları travmaları atlatma sürecinde psikolojik ilk yardım ve psikososyal destek hizmeti veriliyor.