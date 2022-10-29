Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Yalova - İzmit kara yolu Altınova ilçesi ışıklar mevkiinde meydana gelen kazada 77 DF 463 plakalı otomobil ile 09 AHL 056 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada yaralanan 4 kişi Altınova Belediyesi ekipleri tarafından araçlardan çıkarılarak 112 acil servis ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ambulanslarla Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yalova’nın Altınova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

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