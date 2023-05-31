Yalova Belediyesi’nin ‘Sürdürülebilir Şehir Yalova’ sloganıyla bu yıl 2.sini düzenleyeceği ‘Yalova Ekofest’ 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde gerçekleştirilecek.

Belediye öncülüğünde gerçekleştirilecek olan etkinliklere, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü ve TEMA ile birlikte 7 firma katılım sağlayacak.

5 Haziran Pazartesi günü saat 10:00’da Gazipaşa Caddesi Mini Amfi önünden çeşitli okullardan ‘Ekofest Yalova’ etkinliğine katılım sağlayan öğrencilerin farkındalık oluşturan tema ve görsellerle Balkan Orkestrası eşliğinde başlayacak olan yürüyüş, Yalova Kent Müzesi’nde son bulacak.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı festival alanında devam edecek olan ‘Ekofest Yalova’ etkinlikleri Yalova Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Emirhan Balkaya’nın açılış konuşmasıyla başlayacak.

BİRCAM Vakfı, GCA ve Park Cam birlikteliği ile Türkiye’de ilk kez hayata geçirilecek olan “EKOMAT” Projesi’nin, pilot şehir olarak seçilen Yalova’da 1 yıllık sayısal veriler ve sonuçları paylaşılacak. Yalova’da Ekomatları en çok kullanan, geri dönüşüme katkı sağlayanlara toplam 6 kategoride hediyeleri takdim edilecek. Son olarak Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk’un konuşmasıyla devam edecek program, Mareşal Fevzi Çakmak İlkokulu geri dönüşüm defilesi ve Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulu da atık eşyalardan oluşturdukları ritim grubunun gösterisi gerçekleştirilecek.

‘Ekofest Yalova’ etkinliğine ev sahipliği yapan başta Yalova Belediyesi olmak üzere etkinliğe katılım sağlayan firma, kurum ve stk’ların kurmuş oldukları stantlarda Yalova Kağıt Atölyesi, Atık Kağıtlardan Kolye Yapım Atölyesi, Cam Atölyesi, Atıksız Mutfak Atölyesi ve Kompost Atölyelerinde geri dönüşümden yapılan malzemeler uygulamalı olarak yapılacak ve sergilenecek.

Etkinlikler Yalova Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ve Balkan Orkestrasının konseriyle son bulacak.