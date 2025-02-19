Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi 6 hastanın kalp damarlarındaki tıkanıklık ilk kez ileri kardiyovasküler girişimlerle başarıyla açıldı.

Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi damar içi görüntüleme (IVUS) ve Aterektomi (Kireçli Damarları Traşlama) yöntemleri kullanılarak 15 Şubat Cumartesi günü 6 hastanın kalp damarlarındaki tıkanıklık başarıyla açıldı. Daha önce yalnızca belirli merkezlerde gerçekleştirilebilen bu yüksek riskli işlemler, artık hastanede modern tıbbi teknoloji ve cihazlar kullanılarak güvenle uygulanabiliyor.

IVUS, damar içi görüntüleme sağlayarak stentleme işleminin daha hassas yapılmasına imkan tanımakta ve özellikle ana kalp damarının stentlenmesi sırasında dünyada kabul gören bir yöntem olarak öne çıkmaktadır. Geçmişte ana kalp damarı tıkanıklıkları için öncelikli olarak by-pass ameliyatı önerilirken, günümüzde bu damarlar stent ile açılabilmektedir. İVUS yöntemi ise işlemin başarısı artırarak by-pass ameliyatına eşdeğer sonuçlar elde edilmesini sağlamaktadır. Aterektomi ise kireçli kalp damar tıkanıklıklarını traşlayarak damar açıklığını artırmakta ve stentin daha iyi açılmasına yardımcı olmaktadır.

Daha önce yalnızca büyük merkezlerde ve kalp hastanelerinde gerçekleştirilebilen bu kompleks ileri girişimler, artık Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesinde başarıyla uygulanıyor. Bu gelişme, bölgedeki hastalar için önemli bir avantaj sağlamaktadır.