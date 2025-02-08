Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bir hastaya karnında kesi olmadan kapalı yöntemle laparoskopik rahim ve yumurtalık alınması işlemi ve laparoskopik kolposüspansiyon ve idrar torbası sarkmasının düzeltilmesi operasyonu yapıldı.

77 yaşında H.M adlı hasta, Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğine Rahim ve idrar torbası sarkması şikâyeti ile başvurdu. Daha önce 2 defa ameliyat geçiren hasta, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Musa Aslan tarafından yapılan detaylı tetkikler sonucunda ameliyat kararı alındı. Ameliyatı planlanan hastaya karnında kesi olmadan Kapalı yöntemle Laparoskopik rahim ve yumurtalık alınması işlemi ve Laparoskopik kolposüspansiyon ve idrar torbası sarkmasının düzeltilmesi operasyonu Sayın Aslan tarafından başarılı bir şekilde yapıldı.

Rahim sarkması ve idrar kaçırma belli yaş üzerindeki kadınlarda oldukça sık görülen ancak çoğunlukla gizlenen bir durumdur. Rahim sarkması ise bele veya kasığa vuran ağrı, kozmetik problemlere ve tekrarlayan iltihaplara yol açabilmektedir.

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Musa Aslan ameliyat hakkında şunları kaydetti:

Yaşam kalitesini bozan bu iki durum utanılacak bir hastalık değildir ve tedavisi mümkündür. İdrar kaçırma, rahim sarkması için rahim koruyucu Laparoskopik Lateral Süspansiyon adı verilen bu kapalı ameliyat tekniği ile hastanın bu problemlerinden kurtulması mümkündür. Üstelik eski yöntemlerdeki gibi hastanın rahmi alınmayabilir. hasta organ kaybı yaşamaz. Kapalı teknik ile karnından 4 adet 1’er cm’lik delikten girilerek kamera yardımıyla rahim eski yerine getirilir ve mesh denilen örgü materyali ile yerine tutturulur. Hasta işlemden 4-6 saat sonra ayağa kalkabilir. Ameliyatın ertesi günü taburcu olup gündelik yaşamına devam edebilir. Ameliyat kapalı yapıldığından hastanın ameliyattan sonra ağrısı çok az olur. Kadınlar için ideal, konforlu bir ameliyattır dedi. Hasta şifa ile taburcu edilmiştir.