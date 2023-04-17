Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 10-14 nisan tarihleri arasında toplam 24 bin 386 hastaya sağlık hizmetinin verildiği bildirildi.

Geçtiğimiz aylarda kapılarını açan Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin poliklinik hizmetleri istatistik verileri paylaşıldı. 4 günlük verilere göre 24 bin 386 hasta yeni hastanede muayene oldu. Bu süreçte bin 669 kişi randevularına gelmedi. Hastanede en çok muayene sayısı 4 bin 523 ile acilde gerçekleşti. Acili 2 bin 928 muayene ile iç hastalıkları polikliniği takip etti. Diğer polikliniklerin muayene sayısı ise şöyle oldu:

Genel diş polikliniği 74, beyin ve sinir cerrahisi 426, çocuk cerrahisi 97, çocuk sağlığı ve hastalıkları 985, dermatoloji 608, endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları 342, enfeksiyon hastalıkları 145, fiziksel tıp ve rehabilitasyon 713, gastroenteroloji 155, geleneksel tamamlayıcı top ünitesi 237, genel cerrahi bin 58, göğüs cerrahisi 45, göğüs hastalıkları 878, göz hastalıkları bin 134, kadın hastalıkları ve doğum 962, kalp ve damar cerrahisi 436, kardiyoloji bin 296, kulak, burun, boğaz hastalıkları bin 15, nefroloji 121, nöroloji 992, ortopedi ve travmatoloji bin 549, psikiyatri 963, üroloji 869, radyoloji bin 835.