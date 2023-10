Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Ligi 9. Grup’ta iki Yalova takımının mücadelesinde rakibini 3-0’lık net skorla geçen Çiftlikköy Belediyespor, derbinin galibi oldu.

Yalova 90. Yıl Spor Salonu’nda oynanan Semt 77 Yalovaspor - Çiftlikköy Belediyespor mücadelesine voleybolseverler büyük ilgi gösterdi. Her iki takımın da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yıldönümünü kutlayan pankartlarla salona çıktığı mücadele zevkli ve çekişmeli anlara sahne oldu.

Karşılaşmaya Doğa, Kaptan Nihal, Buse, Elif, Gamze, Melis Ece altısıyla başlayan Çiftlikköy’ün Sultanları, ilk sette rakibinin direncini kırarak 25-21’lik skorla setlerde 1-0 öne geçen taraf oldu. Mehtap’ın gayretli oyunu ile ateşlediği ikinci seti de 25-22’yle geçen kırmızı siyahlılar skoru 2-0 yaparak galibiyet adına avantajını arttırdı. Çekişmenin arttığı üçüncü sette Çiftlikköy’ün Sultanları 21-16 öne geçse de, Semt 77 ekibi durumu 21-21’e getirmeyi başardı. Son anları büyük heyecana sahne olan mücadeleyi Mehtap’ı seri sayılarıyla bitiren Çiftlikköy ekibi, setten 25-22, mücadeleden de 3-0’la galip ayrılarak grupta zirveye yerleşen taraf oldu. Karşılaşmayı tribünlerden izleyen Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar da, ekibiyle birlikte maç sonunda salona inerek sporculara tebriklerini iletti.

Önemli bir galibiyet aldıklarını dile getiren Çiftlikköy Belediyespor Voleybol Şube Sorumlusu Metehan Karadeniz, “Rakibimizi tebrik ediyoruz, zevkli, çekişmeli ve centilmence bir mücadele oldu. Semt 77 Yalovaspor’a bundan sonraki maçlarında Play-Off yolunda başarılar diliyoruz. Biz hedefimize ulaşmak adına önemli bir galibiyet aldık, bundan sonrası için de tempomuzu arttırarak her geçen gün daha iyiye gitmeyi amaçlıyoruz. Bize her zaman destek veren ve her zaman yanımızda olan Çiftlikköy Belediye Başkanımız ve Kulüp Başkanımız Sayın Ali Murat Silpagar’a sonsuz desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.