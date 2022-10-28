Yalova Emniyeti Deniz Liman Şube Müdürlüğü çalışmalarını hazırlanan klip ile tanıttı.

Yalova Emniyeti Deniz Liman Şube Müdürlüğü çalışmalarını hazırlanan klip ile tanıttı.

Deniz Liman Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan klipte şubenin faaliyetleri tanıtıldı. Yalova Deniz Polisinin sorumluluk sahası olan Yalova Merkez, Çiftlikköy, Esenköy, Çınarcık, Altınova bölgelerindeki sahil bantları, plajlar, su sporu merkezleri, balıkçı barınakları ve iskelelerde denetim faaliyetlerinin yanı sıra asayiş olaylarına müdahale ediyor. 2 tekne, devriye botu ve jet sky deniz araçları ile denetimler gerçekleştiren ekipler, boğulma olaylarına da müdahale ediyor. Ekipler ayrıca Yalova’nın yanı sıra il dışında da dalgıçlarıyla arama kurtarma faaliyetlerine katılıyor.