Alınan bilgiye göre, Çiftlikköy ilçesi Sultaniye Mahallesi’nde bulunan 3 katlı binanın son katındaki dairede henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Alevlere Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Kısa sürede yangını söndüren ekipler ardından soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yalova’nın Çiftlikköy ilçesindeki apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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