Tiyatro gösterileri ile çocukların neşesine neşe katan, atölye çalışmaları ile yeteneklerini keşfetme imkanı sunan Yalova Belediyesi’nin ‘Yarıyıl Şenliği’, sona erdi. 5 gün boyunca çocukları birbirinden güzel etkinliklerle buluşturan Yalova Belediyesi, Şubat ayında da kültür sanat etkinliklerine devam edecek.

Tiyatro gösterileri ile çocukların neşesine neşe katan, atölye çalışmaları ile yeteneklerini keşfetme imkanı sunan Yalova Belediyesi’nin ‘Yarıyıl Şenliği’, sona erdi. 5 gün boyunca çocukları birbirinden güzel etkinliklerle buluşturan Yalova Belediyesi, Şubat ayında da kültür sanat etkinliklerine devam edecek.

Atölye çalışmalarının Sabahattin Engin ve Mesude Engin Çocuk Tiyatrosu ve Kütüphanesi’nde, çocuk tiyatrolarının ise Raif Dinçkök Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildiği Yarıyıl Şenliğinde, 30, 31 Ocak, 1, 2 ve 3 Şubat tarihlerinde; kağıt telkâri, puzzle, kitap ayracı, nostaljik oyuncak ve kum boyama atölyeleri gibi çok sayıda aktivitenin yanı sıra 5 farklı çocuk tiyatrosu da çocuklarla buluştu. Çocuklar ve aileleri, tatilin tadını yarıyıl şenliği ile çıkardı.

5 gün boyunca atölye çalışmalarına; 1190 çocuk ve 1160 ebeveyn katılım sağlarken tiyatro gösterilerine ise; 2170 çocuk ve 2245 ebeveyn katıldı.

Mustafa amcaları, çocukları yalnız bırakmadı

“Atölye ve tiyatro etkinliklerimizle, 5 gün boyunca kesintisiz eğlenceyle, Yalova Belediyesi olarak çocuklarımızın yanında olduk” diyen Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, “Evlatlarımızın eğlenmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Yalova Belediyesi olarak her zaman onların yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Çocuklarımız için sunduğumuz etkinlikler, fazlasıyla ilgi gördü. Olumlu dönüşleriniz bizleri de mutlu etti. Gelecek nesillerimiz olarak gördüğümüz çocuklarımıza yönelik etkinliklerimiz, Şubat Ayı kültür sanat programımız dahilinde de devam edecek” diye konuştu.