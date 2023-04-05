Yalova Belediyesi tarafından Ramazan ayı nedeniyle kadınların katılabildiği tarihi cami gezileri devam ediyor.

Salı ve perşembe günleri düzenlenen geziye İstanbul’un tarihi camileri Ayasofya, Eyüpsultan, Sultanahmet ve son dönemin en büyük eserlerinden biri olan Çamlıca Cami gezilerine Yalovalı Kadınlar büyük ilgi gösteriyor. Salı ve perşembe günleri gerçekleştirilecek olan gezilere sadece Yalova Belediyesi web sitesi www.yalova.bel.tr adresinden kayıt yaptıran vatandaşlar katılabiliyor. Yapılan gezilerden memnuniyetini dile getiren gezilere katılan kadınlar; “Ramazan ayı nedeniyle böyle bir etkinlik gerçekleştiren Yalova Belediyesine ve buna vesile olan Belediye Başkanımız Mustafa Tutuk’a teşekkür ediyoruz. Böyle güzel bir ayda hem İstanbul’un tarihi camilerini geziyoruz hem de ibadetlerimizi gerçekleştiriyoruz” dedi.