Yalova Belediyesi’nin ‘Gelenekten Geleceğe İbrahim Müteferrika Kültür ve Sanat Sezonu’, Nisan ayında da birçok etkinliği Yalovalılarla buluşturmaya hazırlanıyor.

Ücretsiz düzenlenecek söyleşi, tiyatro ve çocuk oyunları ile Yalovalılara eğlenceli vakitler yaşatılacak. 6 Nisan Perşembe günü, Tarık Tufan ve Selahattin Yusuf söyleşisi ile başlayacak etkinlikler, 29 Nisan Cumartesi günü ‘Küçük Prens’ isimli çocuk tiyatrosu ile son bulacak. Nisan ayı içerisinde gerçekleştirilecek etkinlikler şöyle oldu:

06 Nisan Perşembe, (Söyleşi) Tarık Tufan ve Selahattin Yusuf, saat: 21.00, Kent Müzesi

08 Nisan Cumartesi, (Çocuk Oyunu) İnteraktif Oyun Atölyesi, saat: 13, 15 ve 17.00, Çocuk Tiyatrosu

13 Nisan Perşembe, (Söyleşi) İsmail Kılıçarslan ve Ersin Çelik, saat: 21.00, Kent Müzesi

15 Nisan Cumartesi, (Çocuk Oyunu) Rintin ve Tosti, saat: 13.00, Çocuk Tiyatrosu

15 Nisan Cumartesi, (Çocuk Oyunu) Büyük Küçük Komedi, saat: 16.00, Çocuk Tiyatrosu

16 Nisan Pazar, (Çocuk Oyunu) Gürültülü Show, saat: 13.00, Çocuk Tiyatrosu

17 Nisan Pazartesi, (Çocuk Oyunu) Büyük Yıldız Olacak Çocuk, saat: 13.00 ve 15.00, RDKM

26 Nisan Çarşamba, (Tiyatro) Ölü Ozanlar Derneği, saat: 21.00, RDKM

29 Nisan Cumartesi, (Çocuk Oyunu) Küçük Prens, saat: 13, 15 ve 17.00, Çocuk Tiyatrosu