Yalova Belediyesi’nin 2022-2023 kültür ve sanat sezonu 12 kasım cumartesi günü İlber Ortaylı ile açıyor.

Yalova Belediyesi’nin 2022-2023 kültür ve sanat sezonu 12 kasım cumartesi günü İlber Ortaylı ile açıyor.

Yalova Belediyesi, bu yıl ki kültür ve sanat etkinliklerini farklı bir konseptle gerçekleştirecek. İlk Türk Matbaacısı ve Yalova’da ilk kağıt fabrikasını kuran İbrahim Müteferrika’nın adının verildiği kültür sanat sezonunun ana fikri ise ‘Gelenekten, Geleceğe’ olarak belirlendi.

‘Gelenekten Geleceğe İbrahim Müteferrika Kültür Sanat Sezonu’nun ilk konuğu Türk Tarihçi, Akademisyen ve Yazar olan İlber Ortaylı olacak. 12 Kasım Cumartesi günü saat 19.00’da Raif Dinçkök Kültür Merkezi’nde İlber Ortaylı ‘Türklerin Tarihi’ isimli konferans düzenleyecek.

Kasım ayı dolu dolu geçecek

İlber Ortaylı ile başlayacak ‘Gelenekten Geleceğe İbrahim Müteferrika Kültür Sanat’ etkinlik sezonunun devamı şöyle devam edecek:

18 kasım cumartesi Saat 19:00: Serdar Tuncer ile Sezai Karakoç’u Anma Programı (RDKM)

19 kasım pazar Saat 13:00-15:00: Kaptan Pengu Çocuk Oyunu (Çocuk Tiyatrosu)

25 kasım cumartesi Saat 19:00 ‘Paydos’ Tiyatro Oyunu (RDKM)

30 kasım çarşamba Saat 19:00 Adem Metan ve Kadir Çöpdemir ile Gençlik Buluşması (RDKM)

Yalova Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek tüm etkinlikler ücretsiz olarak izlenebilecek.