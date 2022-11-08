Yalova Belediyesi tarafından her hafta çocuklara yönelik gerçekleştirilen çocuk etkinlikleri bu haftada devam ediyor.

Yalova Belediyesi tarafından her hafta çocuklara yönelik gerçekleştirilen çocuk etkinlikleri bu haftada devam ediyor.

12 kasım cumartesi günü Sebahattin Engin-Mesude Engin Çocuk Tiyatrosu’nda toplam 3 seans halinde sahnelenecek olan ‘Bizim Dünya’ isimli çocuk oyununda çevrecilik bilincine vurgu yapılacak. 13.00, 15.00 ve 17.00 saatlerinde sahnelenecek olan çocuk oyunu ücretsiz olup https://etkinlik.yalova.bel.tr/etkinlikler/bizim-dunya/26 adresinden kayıt yaptırılabilecek.