Yalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, kentte faaliyet gösteren zincir marketlerin şubelerine yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Yalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, kentte faaliyet gösteren zincir marketlerin şubelerine yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri kent merkezindeki marketlere yönelik yaptığı çalışmada gramaj, raf-kasa-fiyat uygunluğu ile gıda ürünlerinin son kullanma tarihleri tek tek denetledi. Zabıta sağlık kurallarına uymadığını tespit ettiği market şubeleri hakkında da yasal işlem başlattı.

Müdürlük yetkilileri, sorumluluk alanlarındaki tüm marketlerde denetimlerin hız kesmeden süreceğini söyledi. Yetkililer alanlarında herhangi bir olumsuzla karşılaşan vatandaşların ise durumu 153 ALO EVİM Merkezi’ne bildirmeleri istendi.