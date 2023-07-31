Yalova Belediyesi, Yalovaspor’a malzeme desteğinde bulundu.

Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, Yalovaspor Başkanı İsmail Kaya, yöneticiler ve teknik ekip törene katıldı. Yalovaspor tesislerinde düzenlenen törenle sporculara malzeme ve ekipmanları verildi.

Başkan Mustafa Tutuk, yaptığı açıklamada, “Yalova Belediyesi olarak altyapıyı güçlendirerek sporcularımızın daha iyi şartlarda yetişmesi adına seferberlik halindeyiz. Kulübümüz, önceki yıllarda olduğu gibi önemli sporcuların yetişmesine katkı sağlayacak. Bizler de elimizden gelen ne ise onu yapmaya hazırız” dedi.

Tutuk, malzeme dağıtımı sonrası sporcular ve teknik heyetle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.