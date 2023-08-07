Yalova Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, mazgal ve menfezlerde temizlik çalışmasına periyodik aralıklarla devam ediyor.

Yalova Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri şehrin önemli ana arterlerinden biri olan Şehit Ömer Faydalı Caddesi’nde bulunan mazgalları kaldırılarak içerisinde biriken ve su baskınlarına neden olabilecek atıkları detaylı bir şekilde topluyor.

Yaşanabilecek ani ve aşırı yağışlar nedeniyle oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için menfez, mazgal ve yağmur suyu hatlarında biriken malzemelerin temizliğini gerçekleştirdiklerini belirten Yalova Belediyesi Yetkilileri; “Mahalle, cadde ve sokaklarda rutin olarak belirlemiş olduğumuz program çerçevesinde temizlik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yapmış olduğumuz temizlik işlemleriyle oluşabilecek olumsuzlukların ve yaşanabilecek su baskınlarının önüne geçmiş oluyoruz” dedi.