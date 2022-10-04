Çocuklara küçük yaşta trafik bilinci kazandırmak amacıyla oluşturulan Volkan Taşgın Trafik Eğitim Pisti’nde bu kez 19 Temmuz İlkokulu 4. sınıf öğrencileri eğitimlerini aldı.

Çocuklara küçük yaşta trafik bilinci kazandırmak amacıyla oluşturulan Volkan Taşgın Trafik Eğitim Pisti’nde bu kez 19 Temmuz İlkokulu 4. sınıf öğrencileri eğitimlerini aldı.

Yalova Belediyesi tarafından öğrencilerin trafik kuralları uygulamalı olarak öğretiliyor. Aynı zamanda eğitimin eğlenceye dönüştüğü pistte bugüne kadar yüzlerce öğrenci eğitim aldı. Piste gelen çocuklara önce trafik memurları tarafından başta emniyet kemeri ve yaya geçidi kuralları olmak üzere trafikte uyulması gereken tüm kurallar, güvenlik önlemleri gibi trafikte hayat kurtaracak tüm detaylar öğretiliyor. Ardından ise akülü araçlara binen çocuklar, yaya geçidi, araç kullanımı ile trafik ışıkları eğitimlerinden geçiyor. Öğrenciler trafik kurallarını kendileri için oluşturulan özel parkurlarda tecrübe ederek erken yaşta öğrenme fırsatı buluyor.