Yalova Belediyesi ‘Bir Pati Hikayesi’ adlı müzikli tiyatro oyununu çocuklarla buluşturdu.

Yalova Belediyesi ‘Bir Pati Hikayesi’ adlı müzikli tiyatro oyununu çocuklarla buluşturdu.

Yalova Belediyesi Sabahattin ve Mesude Engin Çocuk Tiyatrosu’nda 3 seans olarak oyuna çocuklar, büyük ilgi gösterdi. Kahkaha ve eğlence seslerinin bolca yer aldığı müzikli çocuk oyunu, minik seyircilerini mest etti. Yalova Belediye Başkan Vekilim Mustafa Tutuk, gösteri boyunca çocukların sevinçlerini ve heyecanlarını paylaştı.

Gösterinin sonunda konuşan Tutuk, “Sahnelenen oyunu çocuklarımızla birlikte izleyerek onların heyecanına ortak olduk. Onları güzel bir tiyatro oyunu ile buluşturmaktan ve hayal güçlerine katkı sağlamaktan dolayı mutluyuz. Çocuklarımızın mutluluğu için hayata geçirdiğimiz etkinliklerimize devam edeceğiz” dedi.