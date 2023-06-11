Yalova Belediyesi’nin kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde 6-9 yaşarası çocuklara yönelik ‘Masal Saati’ etkinliği düzenlendi.

Yalova Belediyesi Çocuk Kütüphanesi’nde gerçekleştirilen programda Çocuk Yazarları Kitabı Ayşenur Kurtuluş Peltek tarafından çocuklara farklı kitaplar okunurken aynı zamanda ise çocukların hikaye üzerine hayal kurması yönünde eğitimler verdi. Yapılan etkinlikte ayrıca çocukların kendi hikayelerini yazma, kabiliyetlerini arttırma ve keşfetme yönünde bilgiler de verildi.

‘Masal Saati’ etkinliğe çocuklarını getiren aileler Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk’a ve Yalova Belediyesi’ne teşekkür etti.