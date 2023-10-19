Yalova Belediyesi’nin memur ve kadrolu işçilerini ilgilendiren ‘Maaş Ödeme Protokolü’, en yüksek teklifi veren banka ile imzalandı. Anlaşmaya göre 3 yıl sürecek protokol karşılığı kişi başı 25 bin TL ödenecek.

Yalova Belediyesi ile bir banka arasında belediye personelinin memur, kadrolu işçi maaş ve diğer her türlü ödemelerinin banka aracılığıyla yapılmasına ilişkin, 3 yıllık ‘Maaş Ödeme Protokolü’ yapıldı. Protokol, Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk ve ilgili bankanın yetkilisi tarafından imzalandı. Protokole göre bu yılın kasım ayı içinde Yalova Belediyesi’nde çalışan toplam 433 personele kişi başı 25 bin TL promosyon ödemesi yapılacak.

Maaş promosyonu ödemesinin tek seferde yapılacağını belirten Başkan Tutuk, “Memur ve kadrolu işçilerimizin ekonomik refahı için promosyon ödemeleriyle ilgili güzel bir netice aldık. Türkiye Vakıflar Bankası T. A. O. ile tek seferde 25 bin TL maaş promosyonu konusunda anlaşma sağladık. Hayırlı olsun” dedi.