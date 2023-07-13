Yalova Belediyesi Personel A.Ş çalışanları, Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk’un talimatları çerçevesinde yüzde 32.625 zam aldı.

En son Yalova Belediyesi ve Hak-İş Sendikası arasında imzalanan sözleşme sonrası Yalova Belediyesi Personel A.Ş çalışanlarının maaşı en az 13 bin 200 lira olmuştu. Aradan geçen kısa zamanın ardından Personel A.Ş çalışanlarına Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk’un talimatları çerçevesinde ikinci bir iyileştirme zammı verildi. Verilen zamla birlikte Yalova Belediyesi Personel A.Ş’de en düşük işçi maaşı 15 bin 700 lira oldu.

Yalova Belediyesi’nde her bir çalışanın refahı ve huzuru için çaba sarf ettiklerini Tutuk, “Yıl başında yapmış olduğumuz sözleşme ile en düşük işçi maaşını 13 bin 200 seviyesine taşımıştık. Şimdi ise çalışanlarımızın huzur ve refahı için yapmış olduğumuz düzenlemelerle birlikte en düşük işçi maaşını 15 bin 700 TL bandına getirdik. Çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.