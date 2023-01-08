Yalova Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 2022 yılında ulaşıma alternatif birçok düzenleme yapıldığı bildirildi.

Yalova Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 2022 yılında ulaşıma alternatif birçok düzenleme yapıldığı bildirildi.

Yalova Belediyesi’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada yeni Yalova Devlet Hastanesi ve çevresi başta olmak üzere Yakup Acar, Girne ve Rasim Koçal Caddesi’nde trafik düzenlemelerine gidildiği kaydedildi. Ekipler uygulamaları şehir merkezinde de sürdürdü. Liman Başkanlığı-İDO-araştırma kavşağı, pazar park kavşağı, Orman İşletme kavşağında başladıkları uygulamaları da tamamladı.

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü yapılan trafik düzenlemelerin yanı sıra “Değişim Başladı” diyerek başlatılan asfaltlama çalışmalarına da yaya ve yol şerit çizgilerine çizerek destek verdi. 2022 yılında yaklaşık 15 bin 150 metrekare yaya geçidi ve yol şerit çizgisi ekipler tarafından çizildi.

Sesli butonlar yerleştirildi

Yalova Belediyesi tarafından yaya yolunu kullanan vatandaşlar için sesli butonlar şehrin en işlek noktalarına konuldu. ‘Trafikte öncelik yayalarındır’ mottosu ile ilerleyen Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, konulan yaya butonlarını; temassız, ışıklı ve sesli akustik olarak tasarladı. Sesli butonlar; Tonami Kavşağı, Cumhuriyet Caddesi ve Cengiz Koçal Caddesi (pazar yeri önü) yerleştirildi. Yalova Belediyesi tarafından hayata geçirilen bu uygulamada; engelli yayalar için de sesli, işitme engelli yayalar içinde yazılı uyarılar düşünüldü.

Trafik Eğitim Parkı’nda 3 bin 195 öğrenci eğitim aldı

Yalova Belediyesi Volkan Taşgın Trafik Eğitim Pisti, bu yılda binlerce öğrenciyi ağırladı. Ulaşım Hizmetler Müdürlüğü koordinesinde yürütülen projede 3 bin 195 öğrenci faydalandı. 2022 yılında trafik polisleri, jandarma trafik ekipleri ve öğretmenler eşliğinde öğrencilere, hem araçla hem de yaya olarak trafikte uyması gereken kurallar uygulamalı olarak anlatıldı. Toplam 1 saat süren eğitimin ardından ise öğrencilere sertifikaları verildi.

Sabiha Gökçen Havalimanına seferler başlatıldı

Yalova Belediyesi Ulaşım Müdürlüğü tarafından 2022 yılında BURULAŞ AŞ. ile protokol imzalandı. Protokol çerçevesinde Yalova Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali’nden Sabiha Gökçen Havalimanı’na yolcu taşımacılığına başlandı. 4 gidiş 4 geliş şeklinde Yalova’dan her gün havalimanına servis oluşturuldu.