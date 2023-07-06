Yalova Belediyesi, Gazipaşa Caddesi’nde yer alan spor sahalarını yeniliyor.

Yalova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından zeminin asfaltlama çalışması tamamlandı. Sporu sevdirmek, sporcuyu desteklemek, gençleri kötü alışkanlıklardan kurtarmak ve spora teşvik etmek için il genelinde yapılan park, futbol, basketbol sahaları ve çok amaçlı sahalar dışında Yalova Belediyesi tarafından mevcut sahalarda da iyileştirme çalışmaları sürdürülüyor. Birçok parkı yenileyerek çocukların ve gençlerin daha sağlıklı ortamlarda eğlenmesini sağlayan Yalova Belediyesi, sahalarda da yenileme çalışmaları yapıyor.

Gazipaşa Caddesi içerisindeki sahaların yenilenmesi ile ilgili konuşan yetkililer, “Şehrimizin en işlek caddelerinden biri olan Gazipaşa Caddesi içerisinde yer alan ve zamana yenik düşen sahaların yenilenmesi için çalışmalarımıza başladık. Zeminin asfaltla kaplanmasının akabinde sahaların içerisindeki spor aletlerini yeniledik. Yer çizgileri ve boyama çalışmalarını da kısa sürede tamamlayacağız” açıklamasında bulundu.