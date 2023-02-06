Yalova Belediyesi ekipleri, karla mücadele çalışmalarına devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde koordineli çalışmalarına başlayan ekipler, özellikle Paşakent Mahallesi, merkez köy ve çevrelerinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Yalova Belediyesi ekipleri, karla mücadele çalışmalarına devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde koordineli çalışmalarına başlayan ekipler, özellikle Paşakent Mahallesi, merkez köy ve çevrelerinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Koordineli bir çalışma gerçekleştiren Yalova Belediyesi ekipleri, ana arterlerde fırtınadan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar adına teyakkuz halinde beklerken rakımı yüksek olan mahalle ve köylerde ise kar küreme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Evinden çıkamayan ihtiyaç sahiplerine ve sağlık problemi nedeniyle hastaneye gitmek isteyen vatandaşlara da belediye ekipleri tarafından destek olunuyor. Yalova Belediyesi ekipleri ayrıca sokakta bulunan canlarımızı da unutmayarak besleme çalışmaları yapıyor.

Konu ile ilgili konuşan Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, “Karla mücadelede geçtiğimiz sene olduğu gibi ekiplerimiz, mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarına devam ediyor. Ekiplerimiz, sabahın erken saatlerinde, ana arterler başta olmak üzere şehrimizin her tarafında teyakkuz halinde. Birçok noktada yaptığımız çalışmalar neticesinde hemşerilerimiz ulaşımlarını kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İhtiyaç sahibi ve sağlık sorunları olan vatandaşlarımıza da ulaşarak onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Sokakta bulunan canlarımız içinde besleme çalışmaları yapılıyor” diye konuştu.

Çalışma yapılan yerler ilgili de bilgiler veren Tutuk, “Kirazlı Köyü, Elmalık Köyü, Yakup Acar Caddesi, yeni hastane ve terminal yolu ile Paşakent Mahallesi’nde ekiplerimiz, çalışmalarını tamamladı. Karla mücadelede sorunsuz bir Yalova için belediyemiz 7/24 çalışmalarına devam edecek” dedi.