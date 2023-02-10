Yalova Belediyesi ekipleri, kar yağışının ardından olumsuz bir durum yaşanmaması adına tuzlama ve kar küreme çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Yüksek rakımlı Paşakent Mahallesi ve köylerde çalışmalar yoğunluklu devam ediyor.

Yalova Belediyesi ekipleri, kar yağışının ardından olumsuz bir durum yaşanmaması adına tuzlama ve kar küreme çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Yüksek rakımlı Paşakent Mahallesi ve köylerde çalışmalar yoğunluklu devam ediyor.

Kış hazırlıklarını günler öncesinden tamamlayan Yalova Belediyesi, rakımı yüksek olan mahalle ve köylerde etkili olan kar yağışının ardından çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yayaların ve sürücülerin yollarda herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması ve günlük yaşamın aksamaması adına karla mücadele ekipleri 24 saat görev yapıyor.

Özellikle Paşakent Mahallesi ve köylerde kar küreme çalışmalarıyla yollar temizlenirken diğer yandan da buzlanmanın önlenmesi için tuzlama çalışmaları yapılıyor. Ulaşımda yaşanabilecek sorunlara karşı cadde ve sokaklarda önlemler alan ekipler, yayalar için de meydanlarda ve kaldırımlarda biriken karları temizleyip, tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

Yalova Belediyesi, yaz aylarında olduğu gibi kış aylarında da sokak hayvanlarının yanında olmayı sürdürüyor. Özellikle kış aylarında yiyecek ve içecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için ekipler, günde 2 kere mama dağıtımı gerçekleştiriyor.