Yalova Belediyesi’nin çocuklar için hafta sonuna özel olarak düzenlediği kültür sanat etkinlikleri, ‘İyiler Mutlaka Kazanır’ isimli çocuk tiyatrosu ile devam etti.

Yalova Belediyesi’nin çocuklar için hafta sonuna özel olarak düzenlediği kültür sanat etkinlikleri, ‘İyiler Mutlaka Kazanır’ isimli çocuk tiyatrosu ile devam etti.

Büyük beğeni toplayan gösteriyi, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk da çocuklarla birlikte izledi. Yalova Belediyesi Sabahattin ve Mesude Engin Çocuk Tiyatrosu’nda 3 seans olarak gerçekleştirilen gösteriye, çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Kahkaha ve eğlence seslerinin bolca yankılandığı gösteride, minik seyirciler doyasıya eğlendi. Başkan Vekili Tutuk, gösteri boyunca çocukların sevinçlerini ve heyecanlarına ortak oldu.

Gösterinin sonunda konuşan Başkan Vekili Tutuk, “Mümkün olduğunca her hafta sonu miniklerimizle beraber olmaya, onların sevinçlerini paylaşmaya özen gösteriyorum. Her Cumartesi günü yapmış olduğumuz etkinliklerimizden ailelerimiz memnun, çocuklarımız mutlu. Gençlerimizin gelişimine katkı sağlayacak, eğlenirken öğrenecek tiyatro gösterilerimizi ve oyunlarımızı miniklerimizle buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.