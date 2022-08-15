Yalova Belediyesi ekipleri, metrekareye 52 kilogram yağışın düştüğü Yalova’da, cadde cadde, sokak sokak müdahalelerde bulundu.

Yalova Belediyesi ekipleri, metrekareye 52 kilogram yağışın düştüğü Yalova’da, cadde cadde, sokak sokak müdahalelerde bulundu.

Sabah saatlerinde başlayan ve 1 saat aralıksız olarak süren sağanak yağışta, Yalova Belediyesi ekipleri tarafından müdahale gecikmedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan uyarı nedeniyle teyakkuz halinde olan ekipler, ilin çeşitli noktalarında gerçekleşen su baskınlarına hızlı bir şekilde müdahale etti. Şehir genelinde oluşan aksaklıkların önüne geçmek adına İtfaiye Müdürlüğü, Su Kanal Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından çalışma yapıldı. Vatandaşlardan gelen ihbarlara da anında müdahale eden ekipler, kısa sürede yaşanan olumsuzlukları bertaraf etti.

Ana arterler başta olmak üzere şehir genelinde çalışma yapan itfaiye ekipleri, 70’e yakın olaya müdahale etti. Su baskınları sebebiyle mahsur kalan toplam 5 kişiye de ekipler, kısa süre de ulaştı.