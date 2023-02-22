Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görevlendirmesiyle Hatay’a giden ve incelemelerde bulunan Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, “Yalova Belediyesi depremin yaralarının sarılması için çalışacak. Tüm çalışmalar içinde yer alacak” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görevlendirmesiyle Hatay’a giden ve incelemelerde bulunan Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, “Yalova Belediyesi depremin yaralarının sarılması için çalışacak. Tüm çalışmalar içinde yer alacak” dedi.

Daha önce arama-kurtarma ekiplerinin koordinesi için bölgeye giden Tutuk, yeniden afet bölgesine giderek afetzede vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. İlk olarak Hatay’ın İskenderun İlçesi’ne giden Tutuk, Yalova Belediyesi’nin depremin yaralarının sarılması için yapılacak tüm çalışmaların içinde yer alacağını bildirdi. Başkan yardımcıları Ahmet Sarıduman, Volkan Dadaloğlu ve Bahaddin Erbay’ın da yer aldığı ziyarette depremzede vatandaşlarla bir araya gelen Tutuk, “Gün, birlik ve dayanışma günüdür. Gün, yardımlaşma günüdür” dedi.

Depremzedeler için Yalova’da devlet-millet olarak seferber olduklarını belirten Tutuk, “Depremin yaşandığı saatten itibaren çalışmalarımızı yoğunlaştırarak deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan gıda, yiyecek başta olmak üzere tüm ihtiyaçları hemşerilerimizin desteğiyle toplayarak deprem bölgesine gönderdik. Şimdi yaralarımızı sarma zamanı. Bu günler insani olarak birbirimizle yardımlaşma günüdür, dayanışma günüdür. Elimizde ne varsa bölüşme günüdür” dedi.

Tutuk, bölgede AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki koordinesinde depremin yaralarının sarılması için farklı il ve ilçelerden belediye başkanları ile bir araya gelecek.