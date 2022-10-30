29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Yalova Belediyesi tarafından kentte düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Yalova Belediyesi tarafından kentte düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Belediye kutlama etkinlikleri çerçevesinde ilk olarak “Biz cumhuriyeti böyle kurduk” isimli konferans düzenlendi. Programa tarihçi yazar Prof. Dr. Tufan Gündüz konuşmacı olarak katıldı. Raif Dinçkök Kültür Merkezi Özgecan Aslan Salonu’nda düzenlenen konferansa vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Öte yandan belediye tarafından “Cumhuriyet, Milli Mücadele ve Atatürk” konulu pul sergisi de düzenlendi. “Cumhuriyet, Milli Mücadele ve Atatürk” konulu pul sergisi, 3 kasıma kadar Kent Müzesi’nde açık kalacak.

Yalova Belediyesi ayrıca valilik ile 29 Ekim Yürüyüşü gerçekleştirdi. Gazipaşa Caddesi 17 Ağustos Parkı’ndan başlayan yürüyüş 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda son buldu. Yürüyüşe katılan binlerce vatandaş Cumhuriyet Bayramı’nı coşkuyla kutladı.

Yalova Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın coşkusu yaşamak üzere Raif Dinçkök Kültür Merkezi hem de 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda 2 ayrı konser düzenlendi. Hoş Sada Korosu Raif Dinçkök Kültür Merkezi’nde, pop müziği sanatçı Güneş ise kent meydanını hınca hınç doldurdu. Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, konser veren sanatçılara teşekkür etti.

100. yılı daha özel kutlayacağız

Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Cumhuriyetin 99.yılını Yalova’da büyük bir coşku ile kutlandığını ifade ederek, “100. yılı seneye çok özel kutlayacağız. Bizim için her anlamda özel bir yıl olacak. 99.yılımıza katılarak bizleri cumhuriyet coşkumuzda yalnız bırakmayan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Yaşasın Cumhuriyet” ifadelerini kullandı.

Programlar, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda havai fişek gösterisi ile son buldu.