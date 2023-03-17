Yalova Belediyesi, eskiyen ve işlevini yitiren çöp konteynerlerini daha dayanıklı olan yer üstü konteynerlerle değiştiriyor.

Şehir merkezinin yoğun olarak kullanılan bölgelerinde çöp konteynerlerini çevreci yer üstü çöp konteynerleriyle değiştiren Yalova Belediyesi ekipleri, Paşakent Mahallesi’nde bulunan çöp konteynerlerini de yeniliyor. Yalova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Süleymanbey, Fevzi Çakmak Mahalleleri ardından Paşakent Mahallesi’ne de yer üstü yeni tip konteynerler koyduklarını belirten yetkililer, “Yalova Belediyesi olarak son 3 yıl içerisinde Başkan Vekilimiz Mustafa Tutuk ile birçok yeniliklere imza attık. Araç ve ekipmanlarımız yenilendi ve yenilenmeye de devam ediyor. Ekiplerimiz tarafından Paşakent Mahallemizde yerleri tespit edilen noktalara yer üstü yeni tip konteynerleri yerleştiriyoruz. Yeni konteyneri daha önce Süleymanbey, Fevzi Çakmak Mahallelerinde yerleştirmiştik ve olumlu dönüşler almıştık. Şimdi ise Paşakent Mahallesinde bulunan eski konteynerleri yenileri ile değiştiriyoruz. Yeni tip konteynerlerimiz hem dayanıklı olmakla birlikte hem de halk sağlığı açısından daha güvenlidir” dedi.