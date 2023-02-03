Yalova’da bir döner restoranının açılışına katılan Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, ocağa geçip bıçakla döner kesti. Tutuk, bıçağı geri teslim ederken, “İşi erbabına bırakalım, biz siyasette kalalım. Usta işini yapsın” dedi.

Yalova’da bir döner restoranının açılışına katılan Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, ocağa geçip bıçakla döner kesti. Tutuk, bıçağı geri teslim ederken, “İşi erbabına bırakalım, biz siyasette kalalım. Usta işini yapsın” dedi.

Ziyafe İskender Vega Alışveriş Merkezi’nde gerçekleştirilen açılış töreni ile hizmete girdi. İşletmenin açılış kurdelesini Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar, Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, Tavşanlı Belediye Başkanı Mücahit Kaçar, AK Parti eski Yalova Milletvekili Şükrü Önder, Taşköprü eski Belediye Başkanı Şaban Ertan birlikte kesti.

Açılışta konuşan Tutuk, işletmeye hayırlı olması dileklerinde bulunarak, “Vega AVM’ye de hayırlı olsun. Bereketli olsun, ucuz olsun, güzel olsun” ifadesini kullandı.

Ardından döner ustasının teklifini geri çevirmeyen Tutuk, önce izledi sonra da döner bıçağını eline alarak döner kesti. Tutuk, bıçağı geri teslim ettiği sırada, “İşi erbabına bırakalım, biz siyasette kalalım, usta işini yapsın” dedi.

Ziyafe İskender İşletmecisi, iş insanı Ali Can Polat ise daha önce farklı sektörlerde boy gösterdiklerini anlattı. İlk kez bir restoran işletmesi açtıklarını ve hedeflerinin olduğunu anlatan Polat, “Öncelikle dedemizin adı olan Ziyafe’nin adını işletmede yaşattığımız için çok memnunuz. Bugün buraya gelerek aramızda olan tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum. Bu sevilen lezzeti Yalova’ya kazandırdığımız için de çok mutluyuz. Hedefimiz lezzetini değişime uğratmadan aynı kalitede birçok ilde en kısa ve en iyi şekilde yaymayı planlıyoruz. İnşallah hedefimiz 1 yıl içinde 10 şubeye ulaşmak. Yalova’da bir eksiklik vardı. Bunu tamamlamak istedik. İnsanlar bunun için Bursa’ya gitmesin diye, Yalova’nın da hak ettiğini düşünerek bu işletmeyi açmak istedik” diye konuştu.

Açılışın ardından katılımcılara ikramda bulunuldu.