Yalova Basın Birliği Başkanı Cem Mete Okur, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında sivillerin yanı sıra gazetecilerin de hayatlarını kaybettiğini ve bu durumdan endişe duyduklarını söyledi.

Okur, yaptığı yazılı açıklamada, masum Filistin halkı ile görevleri başında saldırı sonucu hayatını kaybeden gazetecileri rahmetle andıklarını belirtti. Yaşanan gelişmeleri endişe ile takip ettiklerini söyleyen Okur, her geçen gün hayatını kaybeden masum sivillerin olduğu bölgede bugüne kadar 8 gazetecinin de öldürüldüğünü hatırlattı. Haber alınamayan 2 meslektaşlarının da hayatından endişe ettiklerini söyleyen Okur, şunları kaydetti:

“Bölgede yaşanan gelişmelerin dünyaya ulaşmasında önemli rol oynayan meslektaşlarımızın görevlerini yaparken işgalci İsrail kuvvetlerinin baskısı ile karşı karşıya olduklarını biliyoruz. İsrail güçlerinin, üzerlerinde fotoğraf makinası ve kamerası olduğu, kocaman yazılarla press yazmasına rağmen hedef olarak gördüğü meslektaşlarımızın zor bir süreçte görev yaptıklarını görüyoruz. Dünyanın gözünü kapattığı bölgedeki insanların yaşadıkları zulmü belgelemede meslektaşlarımızın rolü çok büyük. Allah yardımcıları olsun."