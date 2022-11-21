Yalova Basın Birliği 1. Seçimli Olağanüstü Genel Kurulunda Cem Mete Okur başkanlığa seçilirken kentteki sektör temsilcileri birliktelik mesajı verdi.

Yalova Basın Birliği 1. Seçimli Olağanüstü Genel Kurulunda Cem Mete Okur başkanlığa seçilirken kentteki sektör temsilcileri birliktelik mesajı verdi.

Yalova Basın Birliği üyeleri ilk kongrelerini gerçekleştirmenin heyecanını yaşadı. Engelsiz Kafe Toplantı Salonu’nda yapılan kongrenin divan başkanı deneyimli gazeteci Faruk Kırtay oldu. Divanda Türkiye Spastik Engelliler Federasyonu Başkanı Murat Arslanhan ve Tarık Arslan da yer aldı.

Kırtay, kongre başlamadan önce pandemi döneminde vefat eden gazetecileri yad etti. Kongreye faaliyet raporunun okunmasıyla devam edildi.

“Sektörün içinde olan tüm arkadaşlarımızla hareket edelim istedik”

Ardından kongreye tek aday olarak katılan mevcut YBB Başkanı Cem Mete Okur, burada yaptığı konuşmada birliğin sektörde birçok sorunun baş göstermesi nedeniyle kurulduğunu belirtti. Bunların çözülmesi ve sektör temsilcilerinin birlikteliğini sağlanması amacıyla derneğin kurulduğunu anlatan Okur, şöyle konuştu:

“ Maalesef dememin sebebi sektörde yaşanan sıkıntıların bir türlü çözüme kavuşturulamaması sebebiyle kuruldu. Yalova’da gerçekten gazetecilerin temsil edildiği bir yapın olmamasından kaynaklı hepimizin yaşadığı sıkıntılar var. Bu sıkıntıların giderilmesi amacıyla kuruldu. Yalova’da gerçekten gazetecilerin temsil edildiği bir yapımın olmamasından kaynaklı hepinizin yaşadığı ortak sıkıntılar. Bu sıkıntıların giderilmesi amacıyla kuruldu. Temsil açısından burada çok önem arz ediyor. Sektörün sorunları kendini mesleğin temsilcisi olarak addedilen tarafından maalesef olumsuz bir şekilde sunuluyor. Bizler bu yapıyı gerçekleştirirken sektörde emek veren, sektörün içinde olan, mutfağında olan tüm arkadaşlarımızla hareket edelim istedik.”

Armutlu’dan Altınova’ya gazeteciler YBB’de

Üye sayısında son 3 ay içinde ciddi bir artış yaşandığını dile getiren Okur, “Burada Armulu’dan da gazetecimiz ağabeyimiz bizlerle birlikte. Yine Armutlu’dan Altınova’ya hiçbir ayrım yapmadan. Sadece Yalova’da bu işi yapan, emek ve hizmet veren kişilerde oluşan bir basın birliğinden bahsediyoruz. Bu fotoğraf aslında çok güzel. Buradan kendinizi görürseniz arkadaşlar. Uzun bir zamandır basın hiç bu kadar bir araya geldi” diye konuştu.

“Hepimizin taşın altına elini koymasını istiyorum”

Yalova Basın Birliği’nde tüm üyelerin aktif olmasını isteyen Okur, birlikteliğin önemine dikkati çekti.

Herkesten yönetim kurulu üyesi gibi çalışmasını isteyen Okur, “Biz hepimiz bu birliğin içindeyiz. Hepimizin taşın altına elini koymasını istiyorum. Hem sorunların giderilmesinde hem sektörün desteklerin 1 adımda olsa, 2 adım da olsa ileri gidebilmesi adına giderilmesi için hepimizin yönetim kurulundaymış gibi desteğini istiyoruz. Herkes yönetimden bir şey bekler halde değil herkesin bir şey yapmasını istiyoruz. Tüm basın camiasına hayırlı olsun” ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından yapılan açık oylamada Cem Mete Okur başkanlığa seçildi. Dernek yönetim kurulunda ise Erhan Erdoğan, Uğur Tezcan, Hande Kaymakçı, Sıtkı Yıldız, Bülent Güler ve

Fikret Mazı yer aldı.

“23 yıllık hayalimizi YBB gerçekleştirdi”

Kongre sonunda konuşan Divan Başkanı Faruk Kırtay, geçmişte kentteki ilk meslek derneğini kurduklarını fakat bunu yaparken hayal ettiklerini duruma getiremediklerini belirterek, “Bizler bunu başaramadık ama görüyorum ki Yalova Basın Birliği 23 yıl hayalimizin bugün hayata geçmiş durumda. Öncelikle ben bu tablodan çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum” dedi.

Federasyon Başkanı Murat Arslanhan ise Yalova’da aktif şekilde çalışan gazetecileri örgütlü bir şekilde olmasının önemine vurgu yaptı.