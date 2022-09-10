Yalova’da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Yalova Aronyası Hasat Şenliği düzenlendi.

Yalova’da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Yalova Aronyası Hasat Şenliği düzenlendi.

Çiftlikköy ilçesine bağlı İlyasköy’deki aronya bahçesinde düzenlenen etkinlikte aronya hasadı gerçekleştirilirken, katılımcılara aronyalı pasta ve dondurma ikramında bulunuldu. Etkinlikte konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Suat Parıldar, bu yıl 40 ton civarında rekolte beklediklerini dile getirdi. Kente 350 dekarlık bir aronya bahçesi olduğunu ifade eden Parıldar, üretimin yüzde 50’sinin organik olarak gerçekleştirildiğini anlattı. Meyvenin Yalova’daki üretiminin tümünü organik yapmayı hedeflediklerini söyleyen Parıldar, “Aronya bir sağlık meyvesi. Antioksidan ve antisiyonin seviyesi çok yüksek olan bir ürün. Bağışıklık seviyesini güçlendiren, hücre yenilenmesini hızlandıran, kalp ve damar hastalıkları alanında çalışma yapan uzmanları tarafından da ortaya konan bir ürün” dedi.

Yalova’da bu yıl üçüncüsü düzenlenen etkinlikte konuşan AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ise, “Aronya yetiştiriciliği konusunda hem Yalova hem de ülkemiz mesafeleri her geçen gün birer birer kat ediyor. Özellikle Yalova aronyasına coğrafi işaret almamız bizim açımızdan kritik bir öneme sahipti. Burada bu özel ürünün markalaşmasını temin edecek önemli bir adımdı” diye konuştu.

Aronya pastası kesildi

Konuşmaların ardından organik aronya üreticilerine sertifikaları Vali Muammer Erol tarafından takdim edildi. Etkinlik aronya pastasının kesilmesiyle devam etti. Sonrasında ise şenliğe katılanlar aronya hasadı gerçekleştirdi. Etkinliğe Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ümit Yılmaz, İl Yalova Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Binici ile kurum müdürleri, personel ve çiftçiler katıldı.