Mustafa Rıza Bey Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı, Yalova’nın Armutlu ilçesinde düzenlenen sanat ödülleri programıyla resmi açılışını yaptı.

2024 yılının Haziran ayında eğitim, kültür sanat hizmetleri alanında hizmet üretmek için kurulan Mustafa Rıza Bey Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı, 2025 yılına sanat ödülleriyle "merhaba" dedi. Vakfın kültür hizmeti olarak işletmekte olduğu Armutlu Mustafa Rıza Bey Kütüphanesi’nde gerçekleşen törene Vali Hülya Kaya, Kaymakam Yusuf Melikşah Aydın ve Armutlu Belediye Başkanı Cengiz Arslan, ilçe protokolü ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Vakfın destekçilerinden iş insanı Osman Birkan etkinlik öncesi yaptığı selamla konuşmasında, vakfın Armutlu’yu merkeze alarak insanın toplum hayatında ihtiyaç duyduğu eğitim, kültür, sanat merkezli hizmeti sağlamayı hedeflediğini belirtti.

Vali Hülya Kaya ise vakfa çalışmalarından teşekkür ederek, "Önce güzel bir kütüphane kuruldu. Daha sonra da vakıf kurularak kütüphanecilik hizmetleri taçlandırılmış oldu. Bundan sonra faaliyetlerini vakıf tüzel kişiliği altında yürütecekler. Aramızda çok kıymetli üstatlarımız var. Onlara ödüllerini takdim ediyor olmakla bahtiyarız. Vakfın Mütevelli Heyeti üyelerine böylesi ince düşüncelerinden dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kurdele kesiminden sonra Vali Kaya, Hattat-Ebrucu-Ressam Ahmet Sabri Mandıracı’ya 2024 yılı Sanat Ödülü’nü takdim etti. Armutlu Kaymakamı Yusuf Melikşah Aydın ise Vakfın 2025 yılı Sanat Ödülü’nü, sanatçının 2003-2023 tarihleri arasında yirmi yıl boyunca İstanbul ve Kocaeli’deki hüsn-i hat derslerinin yanında Bursa, Eskişehir ve Kütahya’da tesis ettiği geleneksel sanatlar dernekleri bünyesinde yüzlerce yazı talebesinin yetişmesine zemin teşkil etmesi nedeniyle hattat Mahmut Şahin’e takdim etti.

Armutlu Belediye Başkanı Cengiz Arslan da sağlık sorunları nedeniyle ödül törenine katılamayan Hattat Hüseyin Gündüz’ün Üstün Hizmet Ödülü’nü Sanat Danışmanı İbrahim Ethem Gören’e teslim etti.