Trafik kazalarının azaltılması, hatalı sollamanın önlenmesi, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla yıl boyunca denetimlerin devam edeceği bildirildi. .

Trafik Jandarma ekiplerice, kazaların ve hatalı sollamanın sık sık yaşandığı Seralar mevkiinde dron ile havadan trafik denetimlerine ağırlık verilmeye başlandı. Denetimlerde trafik kurallarına aykırı araç kullanan sürücüler havadan dronla tespit edilerek haklarında cezai işlem uygulanıyor.

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