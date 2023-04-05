Yalova’nın Altınova ilçesindeki bir pansiyonda çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Altınova’nın Çavuşçiftliği köyü plaj yolu mevkiinde tersane işçilerinin kaldığı pansiyonda yangın çıktı. Sigara izmaritinden çıkan yangına Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri kısa sürede müdahale etti. Kontrol altına alınan yangın sonrasında ekipler soğutma çalışması yaptı.

Herhangi bir yaralananın olmadığı yangın sonrasında pansiyonda maddi hasar oluştu.

Yangınla ilgili tahkikat sürüyor.