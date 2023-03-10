Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği, Subaşı Ayhan Çahit Gülan Kızılay Anaokulundan 30 öğrenci ve öğretmenlere uygulamalı deprem ve yangın eğitimi verdi.

Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri, ilçedeki minik öğrencilere eğitimler vermeye devam ediyor. Minik öğrenciler, itfaiyeci kıyafetleri giyerek hem eğleniyor hem de öğreniyorlar. İlçedeki anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencileri, 112 Acil durum ihbar verme, deprem, tahliye, toplanma alanı, yangına müdahale eğitimi veriliyor. Son olarak, Subaşı Ayhan Çahit Gülan Kızılay Anaokulu öğrencilerine uygulamalı eğitim verdi. Verilen eğitimlerle minik öğrencilere itfaiyecilik mesleği sevdirilirken, aynı zamanda Acil Durum 112 ihbar numarasını, İtfaiye olayı, yangın, deprem anında neler yapacakları öğretiliyor. İtfaiye kıyafetleri giyerek tatbikatla yangın söndüren öğrenciler, unutamayacakları bir gün geçiriyor.

Eğitim seferberliği

Eğitimlere önem verdiklerini ifade eden Altınova İtfaiye Amiri Süleyman Çavuşoğlu, “Altınova ilçemiz köylerine, işletmelere, kurumlara, öğrencilerimize eğitimlerimiz aralıksız devam ediyor. Minik kahramanlarımıza, öğrencimize; itfaiye olaylarına müdahale, 112 Acil Durum numarasına ihbar detayları, doğal afetlerde, deprem anında, yangın anında neler yapılmasını gerektiğini, bina ve okul tahliyesi, toplanma alanın önemini, öğrencilerimize minik tatbikatlar yaparak öğretiyoruz. İtfaiyeciliği gelecek nesillere aktarmak için öğrencilere mesleğimizin detaylarını öğretiyoruz. Onlar burada hem itfaiyeciliği öğreniyor, hem eğleniyorlar, hem de keyifli zaman geçiriyorlar. İtfaiyecilik mesleğini öğreniyorlar” diye konuştu.