Birbirinden şikayetçi olan taraflar hastanenin ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Alınan bilgiye, Yalova Adliyesi’ndeki Aile Mahkemesi’nde boşanma davaları görülen çiftin yakınları da duruşmaya geldi. Duruşma çıkışında koridorda çiftin yakınları arasında tartışma başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle, tekmeler ve yumruklar havada uçuştu. Kavgayı polis ve adliyedeki vatandaşlar güçlükle ayırdı. Kavgada hafif şekilde yaralanan 6 kişi Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yalova Adliyesi görülen boşanma davası sonrasında iki tarafından yakınları arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.

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