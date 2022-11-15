Isparta’da yalnız yaşayan 64 yaşındaki Ahmet Onur yakınları tarafından evinde ölü bulundu.

Isparta’da yalnız yaşayan 64 yaşındaki Ahmet Onur yakınları tarafından evinde ölü bulundu.

Olay, Isparta Bahçelievler mahallesi 3017 Sokakta bulunan 3 katlı bir binanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 64 yaşındaki Ahmet Onur yalnız yaşadığı evinde kendisini ziyarete gelen yakınları tarafından hareketsiz halde bulundu. Durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede yaşlı adamın öldüğü belirlendi.

Şüpheli bir durumun olmadığı belirlenen olayda yaşlı adamın cenazesinin yakınları tarafından Aydın’a götürüleceği öğrenildi.