Kepez Belediyesi, yalnız yaşayan 63 yaşındaki vatandaşın yaşam şartlarını iyileştirerek daha konforlu bir ev ortamı sağladı.

Kepez Belediyesi, yalnız yaşayan ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal destek çalışmalarını sürdürüyor. Belediye son olarak 63 yaşındaki Nadir U.’ya da şefkat elini uzattı. Karşıyaka Mahallesi’nde yaşayan Nadir U.’nun durumunu, mahalle sakinleri belediyeye bildirdi. Bunun üzerine yaşamını yalnız sürdüren adamın evine giden ekipler, evde kapsamlı bir temizlik ve yenileme çalışması başlattı. Temizlik çalışmaları başlamadan önce Nadir U.’nun, havanın soğuk olması sebebiyle evinin önünde bekleyen Belediye Sağlık Merkezi’nin mobil aracına alındı. Öncelikle evde bulunan eski eşyalar dışarı çıkarıldı. Ardından hijyen ve haşere ilaçlama işlemleri gerçekleştirildi. Belediye ekipleri tarafından ev dip köşe temizlendi. Temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından, beyaz eşyadan oturma grubuna kadar tüm evin eşyaları yenilendi. Evi temizlenerek yenilenen Nadir U., Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’e ve evine gelen belediye ekiplerine teşekkür ederek, "Sağ olun, var olun" dedi.