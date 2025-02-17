Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde yalnız yaşayan şahıs, arkadaşı tarafından evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Merkezefendi ilçesi Hacıkaplanlar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; yalnız yaşayan Sait Yalın’ın (32) yakınları kendisinden haber alamadı. Evine giden arkadaşı içeriye girdiğinde Yalın’ın hareketsiz bedeni ile karşılaştı. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından Yalın’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Sait Yalın’ın cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.