Ünlü sunucu ve oyuncu Ezgi Sertel, önceki gün Bodrum Miya Beach’de görüntülendi.

Yoğun iş temposundan fırsat bularak tatile yalnız başına gelen Ezgi Sertel, eşi Ozan Çobanoğlu’nun dizi çekimlerinin yoğunluğundan dolayı henüz birlikte tatil yapamadıklarını söyledi. Bol bol güneşlenen Sertel, daha sonra kendisini Ege’nin mavi sularına bıraktı. "Herkesin yalnız tatil yapmaya ihtiyacı var" diyen Sertel, “Bu sene hem bedenen hem de ruhen çok yoruldum. Tek başıma kaçtım” diyerek sosyal medya hesabından bir video da paylaştı.