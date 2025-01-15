Sakarya’nın Söğütlü ilçesi 3. Organize Sanayi Bölgesi (OSM) içinde bulunan yalıtım fabrikasında çıkan yangında yaralı sayısı 7’e yükseldi.

Söğütlü ilçesi Soğucak 3. Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Çukurova Yalıtım fabrikasında asfalt bölümünde bulunan sakız makinasının aniden alev alması ve asfalt yağının tutuşması sonucu yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD, jandarma, çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken M.B. ve İ.H. isimli iki çalışan ağır, E.Ç., C.U. ve ismi öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı.

Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında ağır yaralılar hastaneye sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan E.Ç. ve C.U. ise olay yerinde tedavi edildi. Hususa ilişkin inceleme devam ederken hastanede tedavisi tamamlanan 4 kişi taburcu edildi.

Yangına ilişkin başlatılan inceleme devam ederken Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "Söğütlü OSB’de bulunan yalıtım fabrikasında yangına ilişkin ihbar Büyükşehir İtfaiyesi’ne 14.34’te ulaşmıştır. Ekiplerimiz ihbardan saniyeler sonra harekete geçmiş ve bölgeye ulaşarak ihbardan sadece 3 dakika sonra müdahaleye başlamıştır. Bazı işçilerin de yaralandığı yangında, patlamanın yaşandığı kazan bölümünden yükselen alevler fabrikanın diğer alanlarına sirayet etmeden 4 araç, 7 itfaiye erinin çalışmasıyla kontrol altına alınmış ve muhtemel bir facia itfaiye çalışanlarının hızlı müdahalesi sayesinde önlenmiştir. Yaralanan işçilerimize acil şifalar diliyoruz. Büyükşehir İtfaiyesi tüm birimleriyle bölgede takibi sürdürmektedir” denildi.