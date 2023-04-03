ANTALYA (İHA) – Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde, parselasyon çalışması tamamlanan Yalınlı Mahallesi’nde hak sahiplerine tapuları dağıtıldı. Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Nebiler Kapalı Pazar yerinde verdiği iftar yemeği ve tapu dağıtım töreninde, İmar uygulamasının tamamlanmasıyla birlikte artık yeni ruhsatlı yapı yapabileceğini söyledi.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Yalınlı Mahallesi’nde imar planları olmasına rağmen yıllardı uygulaması yapılmayan Yalınlı ve Nebiler Mahalleleri’nin imar sorununu çözüme kavuşturdu. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için zayiatları lüksek olan eski planları revize eden Başkan Genç daha sonra parselasyonlarını yaparak bölgenin kanayan yarası haline gelen İmar uygulamasını tamamladı. Nebiler Kapalı Pazar Yeri’nde düzenlenen törenle 450 hak sahibine tapuları dağıtılırken, başkan Genç alt ve üst yapı çalışmaları için müjde verdi.

Törende konuşan Başkan Genç, “Göreve geldiğimizde vatandaşlara büyük mağduriyetler yaşatacak imar planları bulduk. Hemen kolları sıvayarak bölge halkının en az zayiatla kurtarılacağı yeni imar planlarını düzenledik. İmar planlarını halkımızın yararına revize etmemizin ardından parselasyonları tamamlayıp bugün de büyük bir gururla tapularınızı dağıtmanın mutluluğunu yaşıyorum. Hemen Kanalizasyon alt yapı çalışmalarımıza başlayacağız, yine doğalgaz kolektör hattı bölgemize gelecek ve önümüzdeki yıl itibariyle tüm evlerde doğalgaz kullanımı başlayacak. Yine yeni yolların açılması, kaldırım ve asfalt çalışmalarımıza da önümüzdeki günlerde başlayacağız” dedi.

Hak sahiplerine tapu dağıtımının ardından iftar yemeğinde vatandaşlarla bir araya gelen Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, “Ramazan ayının tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini diliyorum. Şubat ayında yaşadığımız ve 50 binin üzerinde vatandaşımızı yitirdiğimiz depremlerde hayatını kaybedenlere rahmet, geride kalanlara başsağlığı diliyorum. Ülkemizin başı sağolsun. Biz de Döşemealtı Belediyesi ve Döşemealtı halkı olarak depremin ardından yaptığımız büyük dayanışma örneğiyle yaraların sarılmasında bir nebze katkımız olduysa ne mutlu bize. Rahmet ve bereket ayı Ramazan’da yaptığımız ibadetlerin kabul olmasını diliyorum” diye konuştu.